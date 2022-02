Al Cinema Cabiria il documentario di Andrea Di Bari su Scandicci

Mercoledì alle 17,30 al Cinema Cabiria (piazza Piave, 2) avverrà la proiezione pubblica del documentario "La costruzione della città" di Andrea Di Bari, prodotto dall’associazione Mondo Estremo, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazione consigliata su scandicci.ticka.it). Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Il video documentario “La costruzione della città” è a conclusione del progetto "Scandicci --> Resistenza" ed è dedicato allo sviluppo dell’identità culturale di Scandicci, che si è andata costituendo dalla fine degli anni sessanta parallelamente al suo sviluppo urbanistico, attraverso numerosi interventi che hanno contribuito a definirne il ruolo in ambito culturale nel territorio dell’area metropolitana fiorentina. Il documentario raccoglie le testimonianze dirette di molti dei protagonisti di questo percorso tra i quali amministratori come Simone Gheri, Sindaco tra il 2004 e il 2014, l’attuale Sindaco Sandro Fallani, l’assessora ala Cultura Claudia Sereni, rappresentanti dell'associazionismo come Renato Romei, Presidente ANPI Scandicci, della vita culturale come Dino Lorimer operatore, della comunicazione, e Federico Tiezzi regista teatrale che avviò il percorso del Teatro Studio negli anni '80, e molti altri.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa