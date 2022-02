Bandiere della Pace in Consiglio comunale a Firenze. Milani: "I simboli sono importanti"

Il Consiglio comunale di Firenze ha apposto, come simbolo, due bandiere della pace davanti alle prime postazioni riservate ai consiglieri.

"Firenze ha ospitato i sindaci dei Paesi del Mediterraneo, 50 milioni di cittadini coinvolti rappresentati dai loro primi cittadini. È stata firmata la Carta di Firenze, un documento che pone attenzione su un’area importante, quella del Mediterraneo, a volte sottovalutata. È stato ricordato, nel nome di Giorgio La Pira, anche il convegno che si svolse in passato. Tutti speravano di non veder più guerre in Europa ed invece ci ritroviamo nuovamente ad affrontare una crisi internazionale. Ho deciso – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – di esporre le bandiere della pace nel Salone dei Duecento. Sono un simbolo dell’impegno dell’aula contro la guerra che si sta verificando tra Russia e Ucraina – aggiunge il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – e, con l’accordo di tutta l’aula, sono state apposte le due bandiere. A volte anche i simboli sono importanti. Firenze con questo convegno ha dimostrato di essere al centro della promozione della pace".

Il vicepresidente dell’assemblea cittadina Emanuele Cocollini ha invece manifestato la propria contrarietà: "Sono contro la guerra e voglio precisarlo – ha detto Cocollini – però non sono d’accordo con questo tipo di manifestazioni".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa