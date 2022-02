Biblioteche Firenze, cuscini di protesta. Gianassi: "Le risorse ci sono"

Dopo il presidio dei bibliotecari, la questione a Firenze torna a occupare gli scranni del Consiglio comunale. Questo il commento dell'’assessore al bilancio Federico Gianassi, spiegando il dettaglio dei servizi bibliotecari emerso oggi durante la discussione in consiglio comunale.

“Come avevamo sempre detto, abbiamo portato in aula il bilancio e abbiamo dimostrato a tutti, numeri alla mano, che le risorse sulle biblioteche c’erano e ci sono. Infatti oggi anche tutti i consiglieri hanno potuto prendere atto che rispetto ai 2 milioni e 700 mila euro che investivamo ogni anno quest’anno l’amministrazione investe 3 milioni e 200mila euro per i servizi bibliotecari”.

“Oltre a questi – ha aggiunto Gianassi - in bilancio è previsto un milione di euro in assunzioni dedicato al servizio. Queste risorse, come avevamo detto, erano nella nostra proposta di bilancio: oggi questi numeri sono oggettivi e garantiscono la continuità dei servizi. Ho voluto inoltre, perché ve ne erano le condizioni, allocare attraverso un emendamento ulteriori 550 mila euro per il 2022 alla Direzione cultura del Comune che gestisce eventi e servizi culturali come musei e biblioteche. Non è dunque escluso che attività importanti come i servizi museali e bibliotecari possano essere ulteriormente rafforzati”.

Queste invece le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, all'opposizione con il gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune.

"Se la Giunta è stanca, si appoggi ai cuscini che le mettiamo a disposizione, realizzati grazie alla generosità di chi ogni giorno lotta per i propri diritti di classe lavoratrice in appalto, trovando costantemente l'energia per non rassegnarsi. Loro sono stanche e stanchi, ma non lo dicono. Continuano a lottare.

Questo pomeriggio si voteranno gli emendamenti al DUP e al bilancio 2022-2024, in cui abbiamo anche proposto di trovare le risorse per coprire economicamente anche i servizi ritenuti "non essenziali" in sede di nuovo affidamento dell'appalto (parere tecnico positivo).

Consegneremo i cuscini all'Assessore appena inizierà la presentazione del bilancio, in modo che possa lenire la sua stanchezza, ascoltando le nostre proposte.

Intanto prendiamo atto del parere negativo all'altra proposta, in cui chiedevamo di tenere conto dell'esperienza di chi già da anni opera nel comparto, nella fase delle annunciate internalizzazioni. Perché? "Comporterebbe una modifica al regolamento sui concorsi, che è di stretta competenza della Giunta". Quindi che aspetta la Giunta a cambiare i regolamenti? Lo abbiamo sempre detto. Quello che viene chiesto è ovviamente nel rispetto delle normative vigenti.

Chiediamo una scelta politica chiara, non di violare la legge.

Vedremo come andranno le cose: intanto l'Assessore potrà stare comodo, grazie alla generosità delle lavoratrici e dei lavoratori. Ringraziamo le biblioarchiprecarie e i biblioarchiprecari per tutto ciò che stanno facendo, per la nostra città e chi ci vive".