Campionato Dodgeball, l'Empoli Swarm si piazza terzo nella tappa di Sesto Fiorentino

Si è svolta ieri, domenica 27 febbraio a Sesto Fiorentino, la 2° tappa del Campionato Maschile di Dodgeball.

La tappa, che viene da uno stop dato dall’aumento dei contagi dei mesi scorsi, ha visto l’Empoli Swarm impegnata in 3 match.

In campo sono scesi: Matteo Bracaloni, Tullio Miccio, Massimo Chesi, Giovanni Borghi, Alessandro Gozzi, Matteo Neri, Gabriele Grazzini, Michael Casale, Samuele Gozzi, Efren Jr Hilario. Coach: Simone Neri.

Nella prima partita della giornata gli empolesi se la sono vista con i campioni in carica, gli Shamrock Ravenna. Nel primo tempo i nostri gialloneri dominano il campo, chiudendo il primo tempo sul 10-4. Nella ripresa però i verdi ravennati aumentano il ritmo, giocando un dodgeball veloce e spettacolare, riuscendo a ribaltare la situazione ed imponendosi per 16-12 contro i nostri empolesi. Per la prima volta in questo campionato gli Shamrock Ravenna vincono una partita con solo 2 set di vantaggio, grazie al bel gioco che i ragazzi dell’Empoli Swarm hanno messo in campo, ma che sfortunatamente non è bastato per vincere la partita.

Nella seconda partita i gialloneri empolesi se la sono vista con i campani Horus ADO Dodgeball. La partita comincia male per gli empolesi, stanchi anche per la partita giocata precedentemente, ma con un moto di orgoglio riescono a chiudere il primo tempo sul punteggio di 8-6 in loro favore. Nel secondo tempo però la stanchezza si fa sentire, e mista ad un po’ di nervosismo gli empolesi giocano molto peggio del solito. A 2 minuti dalla fine i nostri sono sotto per 10-14. Coach Neri richiama la squadra tra un set ed un altro, e complici anche le sue indicazioni i nostri empolesi giocano gli ultimi 2 set al 100% delle loro possibilità accelerando il gioco e schiacciando in difesa gli avversari, riuscendo a vincere gli ultimi 2 set e pareggiare la partita, portando a casa un punto soffertissimo ma che in ottica campionato pesa moltissimo.

Nella terza ed ultima partita della giornata i gialloneri empolesi se la vedono con i cugini gialloneri Anubi D.C. Lugo. Le squadre gemellate ormai da anni non per questo scendono in campo con meno spirito agonistico. La partita si mette subito bene però per i gialloneri empolesi, che chiudono il primo tempo sul 12-2. La stanchezza si sente da entrambe le parti, essendo le 2 formazioni alla terza partita della giornata, ma anche se con un gioco più tattico e meno fisico la partita è molto bella da vedere. I nostri Empoli Swarm chiudono la partita vincendo per 20-8.

A fine giornata l’Empoli Swarm porta perciò a casa 3 punti sui 6 disponibili, alternano ottime prestazioni a prestazioni un po' più opache. La classifica vede in questo momento la formazione empolese al terzo posto, saldamente in corso per le final four.

Per rivedere tutte le partite della squadra empolese si può andare sulla loro pagina Facebook, qui

Di seguito tutti i risultati della giornata

Springout Forlì 3 - 23 Shamrock Academy

Anubi D.C. Lugo 10 - 14 Oragiobat Castenaso 04/05

Empoli Swarm 12 - 16 Shamrock Ravenna

Oragiobat Castenaso OLD 7 - 19 Venetica Lions

Horus ADO Dodgeball - Black Sheep Brugnera RINVIATA

Springout Forlì 5 - 21 Anubi D.C. Lugo

Horus ADO Dodgeball 14 - 14 Empoli Swarm

Venetica Lions 20 - 6 Shamrock Academy

Springout Forlì 0 - 36 Shamrock Ravenna

Black Sheep Brugnera - Orgiobat Castenaso OLD (N.D)

Anubi D.C Lugo 8 - 20 Empoli Swarm

Horus ADO Dodgeball 6 - 22 Oragiobat Castenaso 04/05

Shamrock Academy 13 - 11 Oragiobat Castenaso OLD

Venetica Lions 3 - 25 Shamrock Ravenna

Black Sheep Brugnera - Oragiobat Castenaso 04/05 (N.D)

