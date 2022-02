"Un 'canto' per Fabio Picchi a Firenze": nasce la petizione online

Una via, o meglio un canto, da dedicare a Fabio Picchi. Questo è il succo di una petizione online nata su Change.org e che vede protagonista quello spicchio di Firenze dove lo chef era il re incontrastato. Venuto a mancare nelle ultime ore, Picchi era un personaggio amatissimo in città e c'è chi vuole dedicargli uno spazio apposito. La via in questione è uno spazietto tra via dei Macci e via del Verrocchio, in pieno Sant'Ambrogio.

"Quel pezzo di strada da 15 anni ospita tutta la ristorazione di Fabio Picchi. Per tante persone è da anni Canto del Picchi, facciamolo diventare reale. In questo modo lo spirito di Fabio Picchi resterà per sempre in quell'angolo della zona di Sant'Ambrogio che ha fatto diventare famoso ovunque si parli di buona cucina" si legge nella petizione online. In quella zona infatti sono nati e sono tuttora attivi i vari Cibreo, Cibleo, Teatro del Sale: tutti locali molto famosi e frequentati.

La notizia della petizione si è già fatta sentire online. C'è chi approva e chi invece è contrario, ma sono comunque tanti quelli che vogliono dare un segnale di riconoscenza allo chef, per ciò che ha rappresentato per Firenze.