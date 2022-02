Caparezza sposta il tour dai palazzetti in estate: da Firenze a Lucca

Dal Mandela Forum al Lucca Summer Festival: si sposta in estate il tour Exuvia Estate 2022 di Caparezza. Dalla programmazione del 26 maggio a Firenze al festival di Lucca. Lo spiega l'artista pugliese in un post su Facebook: "Nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate. Il tour dei palazzetti verrà dunque convertito in tour estivo".

L'aggiornamento di date è stata creata per dare minori disagi possibili ai fan di Caparezza: "Con grande impegno siamo riusciti a mantenere le stesse tappe nella stragrande maggioranza dei casi e abbiamo anche aggiunto diverse nuove date. Spero che chi abbia preso un biglietto per i palazzetti voglia tenerlo per i nuovi appuntamenti visto che tutti i biglietti acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. Dovrete passare dalla piattaforma Clappitt per fare la convalida ma è piuttosto semplice. Al link a fondo pagina troverete tutti i dettagli sulla procedura da seguire. Saremmo davvero felici di vedervi tutti ma, in caso contrario, potrete richiedere il rimborso del biglietto".

A questo link le procedure da seguire nel dettaglio: https://www.clappit.com/caparezza-tour-2022/