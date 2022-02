Carnevale al Serravalle, grande successo della festa al Parco

Il parco di Serravalle a Empoli si è riempito di colori per il Carnevale del Green Bar. Da Harry Potter a Spiderman, dalla regina Elisabetta a Peppa Pig, dalle principesse dei cartoni a samurai e pirati: oltre un centinaio di bambini hanno indossato il loro costume preferito per trascorrere qualche ora tra balli, corse e battaglie di coriandoli.

L’evento, organizzato dalla Cooperativa SintesiMinerva che gestisce il Green Bar, era dedicato proprio ai bambini, anche se qualche adulto non ha resistito ad indossare il suo costume.

Grazie alle attività di ‘Mary Animazione’ i bambini hanno ballato e cantato nel parco, con un banchino per i tatuaggi finti, uno per i palloncini e tanto spazio per correre e giocare.

Una bella iniziativa che ha coinvolto centinaia di persone, un bel modo di vivere il parco più grande della città con la famiglia.

Non è mancata la sfilata delle maschere, con una giuria d’eccezione: a comporla erano il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini, il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, Nicola Nardini dell’associazione Centro Storico di Empoli e Maria Grazia Pasqualetti dell’associazione Il Ponte.

Dopo la passeggiata sul ‘carpet’, le 5 maschere vincitrici hanno ricevuto una coppa e un buono sconto da utilizzare alla libreria La San Paolo in via del Giglio a Empoli.

A ‘conquistare’ i giudici è stata una tenerissima tartarughina, la giovane regina Elisabetta, il maghetto Harry Potter, il mitico Mario Bros e direttamente dall’universo di Batman il noto cattivone ‘Due Facce’.

Ecco che cosa hanno detto Fabio Barsottini, vice sindaco di Empoli e Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa SintesiMinerva:

"Empoli è la città dei bambini e vogliamo lo diventi sempre di più in futuro – spiega Barsottini -. In questi anni abbiamo investito molto per migliorare i servizi per i più piccoli e le loro famiglie mettendo al centro delle nostre scelte le persone. Ieri il parco di Serravalle è stato uno spettacolo di colori che non vedevamo da tempo".

"Siamo felici – aggiunge Dragonetti - di aver avuto l’opportunità di offrire ai bambini e alle bambine un pomeriggio di festa. Insieme alle maschere, ai coriandoli e ai palloncini, tra bambini che giocavano e genitori che chiacchieravano, con noi c’erano anche le bandiere della pace, un gesto importante in questo momento storico. È stato un pomeriggio pieno di emozioni".

Tra i colori delle maschere e delle stelle filanti risaltavano anche quelli dell’arcobaleno della Pace, un segno di speranza affinché in futuro siano solo i coriandoli a cadere dal cielo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa