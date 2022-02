Centrodestra: "Commissione d'inchiesta su criminalità organizzata: perché Rossi non firma liberatoria?"

"Abbiamo il fondato timore che si voglia nascondere qualcosa. Non riusciamo a spiegarci in altro modo la mancata firma della liberatoria da parte dell'ex Presidente Enrico Rossi del Partito Democratico".

A dichiararlo sono il Presidente della Commissione Elena Meini insieme ai due componenti di Centrodestra Alessandro Capecchi e Marco Stella.

"Enrico Rossi - spiegano i tre Consiglieri regionali - è stato ascoltato dalla Commissione di inchiesta in data 27 ottobre 2021, mettendo l'accento su una serie di passaggi chiave, che sono diventati elementi essenziali della relazione finale partorita dalla minoranza. Quest'oggi durante la seduta della Commissione, convocata con il proposito di approvare le relazioni finali, gli uffici del Consiglio regionale ci hanno comunicato che nel documento non possiamo dar conto della deposizione di Rossi, senza la sua liberatoria. Con l'aiuto dei nostri uffici tecnici stiamo valutando l'opportunità di procedere ad approvare comunque la relazione finale con tutti i contenuti essenziali, riportando la deposizione di Rossi anche in assenza della sua liberatoria firmata. In tutti i casi, crediamo che il precedente sia grave e che per fugare ogni dubbio Enrico Rossi dovrebbe darci l'autorizzazione prima della prossima seduta di Commissione già convocata per mercoledì 2 marzo.

Fonte: Ufficio Stampa