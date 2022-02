Empoli ricorda l'8 marzo 1944: le iniziative per la Memoria

La memoria storica della città di Empoli, scolpita in una data: 8 marzo 2022, ricorre il settantottesimo anniversario della deportazione nei campi di sterminio dei 55 cittadini e lavoratori empolesi.

In questo giorno nel 1944 furono arrestate da Empoli e dagli altri comuni limitrofi 117 persone, sottratte alla propria vita e alle proprie famiglie e trasferiti nel campo di concentramento di Mauthausen.

Molti di loro morirono nei sottocampi di Gusen, Ebensee e nel castello di Hartheim.

Quest’anno il Comune di Empoli in collaborazione con l’Aned ha realizzato una vera e propria ‘Agenda della memoria’ ricca di appuntamenti di approfondimento e conoscenza, che si svolgeranno in presenza, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti, come presentazioni di libri con autori e autrici che hanno scritto sulla Shoah; le tappe di altre ‘pose’ delle pietre d’inciampo, che continueranno a essere disseminate in città; il coinvolgimento attivo delle scuole, fino al giorno della commemorazione istituzionale al monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei.

Per questo la Città, insignita dal Presidente della Repubblica nel 2018 della medaglia d’oro al merito civile, continuare a ricordare e commemorare ogni anno quella data, è un momento fondamentale di trasmissione della memoria storica, di racconto e di testimonianza umana.

«L'otto Marzo è per noi una data particolarmente importante. Ricorda l'arresto di tante persone da Empoli e dall'empolese Valdelsa verso Mauthausen. Abbiamo organizzato l'agenda della memoria, un calendario di iniziative rivolte alla cittadinanza e alle scuole con presentazioni di libri, momenti di approfondimento e la posa di altre quattro pietre d'inciampo. Grazie alla biblioteca abbiamo organizzato due presentazioni di libri rivolte alle scuole medie, alle scuole superiori, fortemente partecipate. L’otto marzo insieme ai gemellati austriaci della città di Sankt Georgen an der Gusen, al monumento della vetreria Taddei, ricorderemo i nostri deportati. La Casa della Memoria sarà sede di presentazione di libri aperti a tutta la cittadinanza e nel centro storico della città il 7 e il 10 marzo porremo quattro pietre d'inciampo in ricordo di altri quattro deportati empolesi. Il nostro impegno su questi temi prosegue con determinazione», così Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli con delega alla cultura della memoria, in apertura della conferenza stampa di stamattina, lunedì 28 febbraio 2022, alla Casa della Memoria, Via Livornese, 42, a cui hanno partecipato anche Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa e Carlo Ghilli, direttore della biblioteca comunale Renato Fucini, per presentare il programma delle iniziative che abbracceranno gran parte del mese di marzo 2022.

Sono intervenuti anche Bagnoli, che ha detto: «l’8 marzo è una data fondamentale per la nostra città e la nostra associazione. In quella occasione vengono ricordati con tante altre iniziative tutti quei lavoratori della vetreria Taddei che furono deportati nei campi di concentramento di Mauthausen, Ebensee e Gusen da cui in pochi sono tornati. È un momento di grande importanza non solo per ricordare le persone ma per mantenere la memoria e tutte le iniziative e progetti programmati in questa agenda presentata stamattina, hanno un denominatore comune: la memoria e il mantenimento della memoria. In quest’ottica rientra il progetto delle pietre d’inciampo che è partiti il 27 gennaio e che proseguirà fino a che verranno poste tutte le pietre di tutti i cittadini deportati non soltanto empolesi ma di tutti gli altri Comuni. La commemorazione alla Taddei è un momento fondamentale di memoria storica. Deve essere un episodio da ricordare e su cui fissare una importante riflessione. I nomi su quella lapide, sono persone con le loro storie, le loro vite, troncate incolpevolmente dalla violenza nazifascista. Essere tutti presenti a quella cerimonia non deve rappresentare un mero rituale da rinnovare ogni tanto ma l’occasione di prendere una netta posizione. In questo vediamo che ci sono momenti e aree molto pericolose in Europa e mi riferisco agli ultimi fatti che stanno succedendo in Ucraina. Noi saremo sempre in prima linea per difendere la libertà di tutti e per arginare episodi di richiami fascisti che anche di recente hanno tentato di infangare la nostra città»; chiude Ghilli: «in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo la biblioteca si è attivata per garantire un programma di iniziative di incontro con autrici e autori che hanno scritto libri recentemente pubblicati relativi alla deportazione. Le scuole medie empolesi incontreranno Sara Rattaro sulla storia di Giorgio Perlasca e avremo Matteo Corradini, un amico della nostra biblioteca, che ha scritto molto su questi temi soprattutto per i ragazzi. Sono incontri molto importanti. Corradini, poi, incontrerà qui alla Casa della Memoria i cittadini e sarà un bel confronto».

AGENDA DELLA MEMORIA MARZO 2022

Venerdì 4 marzo, alle 10, in modalità online, incontro delle scuole secondarie di primo grado degli istituti Busoni, Vanghetti, Calasanzio e Santissima Annunziata con la scrittrice Sara Rattaro, autrici di: ‘I miracoli esistono. Storia di Giorgio Perlasca’, Mondadori 2021.

Venerdì 4 marzo, alle 18.30, Casa della Memoria, presentazione del libro ‘Gino Ragionieri un protagonista a Empoli tra guerra e rinascita di Delio Fiordispina. Iniziativa organizzata in collaborazione con Anpi Empoli.

Assieme all’autore interverranno: Brenda Barnini, Sindaco di Empoli; Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, con delega alla cultura della memoria; Roberto Franchini, presidente ANPI; Fiorella Ragionieri, figlia di Gino Ragionieri.

Lunedì 7 marzo, alle 10, Via Giuseppe del Papa angolo Leonardo da Vinci, posa delle pietre d’inciampo in memoria di Tommaso e Silvano Gasparri; alle 11, Via Giuseppe del Papa angolo Leonardo da Vinci, posa pietre d’inciampo in memoria di Luigi Zingoni e Luigi Grandi.

Lunedì 7 marzo, alle 18, Casa della Memoria, con l’autore Matteo Corradini che presenta il suo libro ‘Irma Kohn è stata qui’, Rizzoli 2021. Presenti all’incontro: Giulia Terreni, assessore alla cultura di Empoli e Alessio Mantellassi.

Martedì 8 marzo, alle 9.30, Palazzo delle Esposizioni, Matteo Corradini incontra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Empoli, per la presentazione del libro ‘Per chi splende questo lume. La mia vita oltre Auschwitz’, Rizzoli 2022. La mattinata sarà nel segno del ricordo della protagonista, Virginia Gattegno, scomparsa martedì 22 febbraio 2022, ultima sopravvissuta alla Shoah della Comunità Ebraica veneziana.

Matteo Corradini dedica alla sua scomparsa un pensiero di cui riportiamo alcune frasi: «ma per lei che aveva fatto del ricordo uno sguardo pieno di silenzio e di immagini nascoste, intime, anche quando raccontava ciò che aveva passato, e quel che era accaduto alla sua famiglia, alla comunità ebraica di Rodi, c’era qualcosa di segreto. È il segreto di chi sa che il ricordo comincia prima della fine, e con esso la benedizione. Il suo ricordo, i suoi ricordi, sono diventati per tempo memoria e benedizione. E tutto questo è un segreto che Virginia non avrà più modo di svelarci perché, semplicemente, ce lo ha già svelato. Bastava ascoltarla. Per tutta la vita».

(http://www.matteocorradini.com/2022/02/il-segreto-di-virginia-gattegno/?fbclid=IwAR3dIKlDTLPIbMjdXUqtBSOcif5EumJamtCoueA7TnKrLWIxWE2cSZOgGEw ).

Martedì 8 marzo, alle 9.30, celebrazione della sanata messa nella chiesa della Madonna del Pozzo, in piazza della Vittoria e alle 10.30, la commemorazione della deportazione al monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei.

Giovedì 10 marzo, alle 10, Via Chiarugi e Via Dainelli, posa della pietra d’inciampo in memoria di Gaetano Comunale e Luigi Gambassi.

Venerdì 18 marzo, alle 18.30, Casa della Memoria, presentazione del libro ‘Il collaborazionismo a Firenze – La RSI nelle sentenze di Corte d’assise straordinaria e Sezione speciale 1945-1948 di Enrico Iozzelli, Edizioni dell’Assemblea, 2020. Interverranno: l'autore e Alessio Mantellassi

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa