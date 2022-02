Entra in attività il Family Center Anna Meyer

Questa mattina hanno preso il via le attività del Family Center Anna Meyer, la nuovissima struttura che il Meyer dedica all’accoglienza delle famiglie al momento del loro arrivo in ospedale. È qui che, da oggi, inizia il percorso di cura dei piccoli pazienti che giungono al Meyer per un ricovero programmato: le famiglie trovano un team multispecialistico che le aiuta e le indirizza in tutti quegli aspetti che possono avere un impatto significativo sulla loro esperienza al Meyer

Fonte: Ufficio Stampa