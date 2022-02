Guerra in Ucraina, consiglio comunale urgente a San Miniato

Un consiglio comunale urgente martedì 1 marzo, alle ore 18.00, per approvare un documento di condanna all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La seduta si terrà in diretta streaming, visibile a tutti dalla pagina del Comune di San Miniato.

I capigruppo consiliari sono al lavoro in queste ore per formulare il documento da portare all’attenzione dell'assemblea: “Sono stato sollecitato dai capigruppo per poterci incontrare d’urgenza ed esprimerci su un documento unitario che condanni con fermezza la guerra in Ucraina – dichiara il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri –. Ho trovato in loro la massima disponibilità, condividendo con tutti i consiglieri la grande preoccupazione che ci sta riempiendo il cuore in queste ore. Abbiamo deciso di convocare con urgenza un consiglio comunale aperto, affinché l’organo principale della città di San Miniato condanni con fermezza l’invasione dell’Ucraina. La nostra Città ha sempre ribadito i valori della pace e della solidarietà tra popoli come principi fondanti della nostra comunità, è quindi necessario affermarli di nuovo in un momento così difficile, attraverso un documento congiunto di tutte le forze politiche”.

Saranno presenti al consiglio il vescovo monsignor Andrea Migliavacca, Marzia Bellini ex presidente del consiglio comunale, i rappresentanti dell'ANPI, di Shalom, del Comitato Gori e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa