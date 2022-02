Half Marathon Firenze, tariffa agevolata per iscrizioni online

Domenica 10 aprile torna la XXXVIII Half Marathon Firenze, con partenza da Lungarno della Zecca (ore 9.30) e arrivo in piazza Santa Croce. Dopo l’edizione 2021 che si era tenuta in via del tutto straordinaria ad ottobre, l’appuntamento sportivo è di nuovo in calendario a primavera per la gioia di professionisti e appassionati di running che da tutta Italia e dall’estero vengono a Firenze per correre la distanza dei 21,097 km tra le bellezze del Rinascimento. L'Half Marathon Firenze è organizzata dalla UISP Unione Italiana Sport Per Tutti di Firenze, con il patrocinio di Comune di Firenze e Regione Toscana. Gli atleti corrono per le vie e le piazze del centro vivendo emozioni uniche. Tre le opzioni della corsa su strada: mezza maratona, mezzaperuno dove si corre in coppia la distanza di 21,097 km e la non competitiva di 10 km.

Mancano quaranta giorni all’evento sportivo: chi ancora non ha provveduto all’iscrizione fino al 10 marzo può approfittare della tariffa agevolata iscrivendosi online o in alcuni negozi convenzionati il cui elenco è sul sito ufficiale. Sempre sul sito si possono trovare pacchetti e offerte di soggiorno in città studiate per gli atleti e i corridori che giungono da mete lontane: si tratta di proposte a cura di Cap Viaggi. Al fianco di Half Marathon Firenze come già l’anno scorso si conferma Hoka One One che sarà main sponsor, mentre sponsor tecnici sono Compressport e Paragonshop.it.

Fonte: Ufficio Stampa