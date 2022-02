Immagine Italia, ritorno in presenza: appuntamento a Firenze

Dopo una passata edizione virtuale e uno slittamento di date da Febbraio a Marzo dovuto all’impennata Omicron, gli addetti ai lavori del settore potranno finalmente incontrarsi ad Immagine Italia & Co., dal 5 al 7 Marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. Protagoniste le collezioni lingerie, intimo e homewear AI 2022/23 dei migliori brand nazionali e internazionali del comparto. Immagine Italia & Co., oltre a essere l’unico salone B2B del settore, è un indispensabile momento d’incontro tra le aziende e i migliori punti vendita, tra cui circa 200 top buyer ospiti dell’organizzazione. Oltre 130 i brand presenti tra nazionali e internazionali provenienti da Austria, Belgio, Germania, Grecia, Latvia, Polonia e Slovenia. Non mancheranno gli attesissimi appuntamenti con le sfilate che si svolgeranno nella giornata di domenica 6 Marzo. I primi protagonisti della passerella saranno alle 14.00 i brand spagnoli Admas, Antonio Miro, Creaciones Selene, Disney, Gonzales, Lois, Promise, Santoro e Ysabel Mora, che presenteranno le loro nuove collezioni con la sfilata Spain Fashion organizzata con ICEX (ente governativo spagnolo dedito alla promozione e all’internazionalizzazione delle imprese iberiche e all’attrazione di investimenti esteri in Spagna). Alle 18.00 la Sfilata Collettiva con i brand Brigitte Bardot, Cotton Club, Chantelle, Chantelle X, Fida Lingerie, Gary, Lou, Morgan de Toi, Oscalito, Passionata, RCrescentini, e Simone Pérèle. E, a chiusura della giornata, la sfilata Ubk Company Co. Trends. Sabato e domenica dalle 18,00 avranno luogo gli Happy Hours di Immagine Italia & Co., per offrire a tutti i presenti un momento di svago e relax. Novità di quest’anno sono gli Speed Meeting, incontri su appuntamento tra espositori e visitatori che si svolgeranno in un’area dedicata per permettere alle aziende di presentare i propri brand ai buyer interessati a espandere e differenziare la loro offerta al consumatore. Il Salone Immagine Italia & Co. da quest’anno a seguito della concessione del marchio da parte della Camera di Commercio di Pistoia, è organizzato dalla società Underbeach S.r.l., già proprietaria del Salone internazionale del beachwear Maredamare. L’accesso al Salone sarà regolamentato in linea con i decreti di legge vigenti e la registrazione dei visitatori si svolgerà esclusivamente online sul sito booking.immagineitalia.eu

Fonte: Ufficio Stampa