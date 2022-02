Impresa Use Gross, battuta ancora la capolista Vigevano

Non è una vittoria in trasferta, è qualcosa di più. Prima di tutto perchè il 63-65 è ottenuto sul campo della capolista, già battuta all'andata, poi perchè è la terza gioia consecutiva ma, soprattutto, per come questa arriva. La prestazione dell'Use Computer Gross è infatti semplicemente perfetta e del resto, per andare ad infliggere ai lombardi la prima sconfitta interna, non poteva che essere così. I ragazzi di coach Corbinelli, dopo una prima metà partita buona, escono alla distanza, piazzano un break alla fine della terza frazione ma, soprattutto, reggono nel finale quando Vigevano rientra, va avanti e si ha la sensazione che abbia in mano la possibilità di portarla a casa. L'Use, però, non sente né la bolgia del palazzetto, né la pressione. Si compatta, stringe in difesa e mette quei canestri che le consentono di portare a casa due punti tanto inaspettati quanto meritati ed importanti.

La tripla di Restelli apre le ostilità e i biancorossi iniziano bene la gara (6-10 a firma De Leone) come aveva chiesto coach Corbinelli. Al 6' arriva il primo vantaggio di Vigevano con Mercante per il 13-12 ma ecco subito la risposta empolese con la bomba di Pianegonda e l'appoggio da sotto di De Leone su assist al bacio di Berti. Al 10' siamo 20-19 ed è di Torrigiani il primo canestro della seconda frazione, con Sesoldi che commette il secondo fallo. La gara è equilibrata ed il metro arbitrale molto fiscale fa esaurire il bonus all'Use in appena 4 minuti. Al 5' siamo 29-29 ed i problema per i biancorossi è soprattutto la difesa su Peroni (per lui già 16 punti). Una schiacciata di Mercante dopo una palla persa in modo banale manda le squadre al riposo in perfetta parità (38-38) ma purtroppo coach Corbinelli perde Berti che deve fermarsi per un problema muscolare.

Si riparte con Guerra a segno, Balducci in campo e con De Leone già in doppia / doppia. La difesa biancorossa funziona, Vigevano fatica a trovare soluzioni e Pianegonda mette la bomba del 42-45. Un tecnico a coach Piazza dimostra il nervosismo nella squadra di casa ed il punteggio basso fa il gioco dell'Use. Restelli segna il 43-48 ed il 45-51 dall'arco di Pianegonda è pesante anche perchè, subito dopo, Guerra prima dalla lunetta mette il 45-52 e poi, dopo l'ennesima difesa forte, la bomba del 45-55 che manda le squadre all'ultimo riposo con appena 7 punti subiti nel parziale.

Si riparte con un tecnico a cronometro ancora fermo e con Guerra che mette il libero. Peroni torna a segnare per i suoi ed il clima si riscalda anche se l'Use, nonostante un paio di errori in attacco, mantiene i nervi saldi. La tripla di Rossi riapre i giochi ma Antonini, sempre dall'arco, ribatte subito. Guerra e De Leone commettono il quarto fallo e, sul 54-59 con 4 minuti da giocare, Vigevano ci crede e Rossi mette il 57-59. Dopo un tecnico, Procacci sorpassa sul 60-59. Antonini piazza una stoppata importante come una tripla e Restelli dalla lunetta sigilla un gioco da tre punti per il 60-62. Gatti mette una gran tripla per il 63-62 e Guerra, poco dopo, il 63-64. Qui l'Use non trova il tiro nei 24 secondi e coach Piazza, sul 63-64 a 12 secondi dalla sirena, chiama timeout. Gatti sbaglia, Guerra cattura il rimbalzo, subisce fallo e mette i liberi della vittoria: 63-65.

ELACHEM VIGEVANO - USE COMPUTER GROSS 63-65

ELACHEM VIGEVANO

Mercante 7, Ferri 6, Gatti 7, Procacci , Peroni 20, Giorgi 9, Spaccasassi ne, Rossi 8, Radchenko 2, Kahnt ne, Rosa 2. All. Piazza (ass. Veneroni/Cucchi)

USE COMPUTER GROSS

Berti 2, Sesoldi , Guerra 17, Balducci, Torrigiani 4, Landi ne, Antonini 3, Pianegonda 11, De Leone 12, Restelli 16. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Bettini di Faenza

Parziali: 20-19, 38-38 (18-19), 45-55 (7-17), 63-65 (18-10)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_1714/ita3_a/x2122

Fonte: Use Basket Empoli