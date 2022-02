Auto in fumo sull'A11, intervengono i soccorsi

Un incendio ha bloccato per qualche minuto l'A11 in provincia di Pistoia verso le 10 di oggi, lunedì 28 febbraio. Un'auto stava andando in direzione Lucca, era in prossimità della galleria di Serravalle Pistoiese e ha iniziato a perdere fumo. Gli occupanti hanno accostato in corsia di emergenza e hanno abbandonato la vettura. Non si registrano danni o lesioni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, oltre al soccorso stradale e alla polizia. L'intervento si è concluso con la rimozione della vettura da parte del personale del soccorso stradale.