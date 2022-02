Jimmy Sax in concerto a Firenze, il debutto del tour con la Symphonic Dance Orchestra

Travolgente, carismatico, ricercato: autore di successi mondiali come “No man no cry” (oltre 170 milioni di click su Youtube) e “Time” (30 milioni di click) Jimmy Sax sceglie Firenze per il debutto del primo tour italiano.

Appuntamento venerdì 4 marzo al Tuscany Hall, ore 21. I biglietti (da 32,20 a 55,20 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).

Jimmy Sax sarà affiancato sul palco dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra e pianista virtuoso oltre che autore di tante colonne sonore per il piccolo e il grande schermo.

Sassofonista moderno e carismatico performer, Jimmy Sax, con il suo sound vivo ed energico, riesce a travolgere chiunque lo ascolti, accompagnandolo in un emozionante viaggio tra sonorità deep-house, funky ed electro: le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita. Si presenta al pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

Intanto è disponibile “Jimmy” (Wonder Music, distribuito da Warner Music), il primo album che racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane, di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre. “Jimmy” contiene anche il suo ultimo singolo, “Smile”, il cui video vede la partecipazione attiva dei tanti fan da tutto il mondo: https://youtu.be/rvJxbnpGH1E.

Francese di origine, Jeremy Rolland – questo il suo vero nome -, con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo.

Negli ultimi anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note. Con più di 475.000 follower e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, ha conquistato il disco di platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL. E’ stato tra gli ospiti del Concerto di Natale 2021 all’Auditorium Conciliazione.

