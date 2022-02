Luigi Ballerini presenta il suo libro a Cerreto Guidi

Vanno avanti gli “Incontri intorno ai libri” ospitati nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”. Il prossimo appuntamento è fissato per Venerdì 4 Marzo alle ore 21,00 con la presentazione del libro “Non perdermi, non perderti” (Edizione Lapis) di Luisa Mattia e Luigi Ballerini.

L’incontro sarà coordinato dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“Non perdermi, non perderti” racconta la storia di Federico, che si fa chiamare Falco. Sui social si è preso pesantemente gioco di Lavinia e lei ha tentato il suicidio. Ora si ritrova a fare i conti con il disprezzo di tutti. Era un leader, è rimasto solo. In famiglia è sempre stato sempre tutto difficile e ora lo è sempre di più: Falco è schiacciato dal paragone con l’impeccabile fratello maggiore e dal malcelato disprezzo misto a delusione dei suoi genitori, che non gli perdonano quello che ha fatto. Saranno l’incontro con Vittorio, un vecchio bizzarro e quello con Viola, una ragazza più grande di lui, a cambiarlo.

Luigi Ballerini, ligure di Sarzana, dove è nato 59 anni fa, è uno scrittore di narrativa per ragazzi, medico e psicoanalista. Vive a Milano. I suoi romanzi hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all'estero. Con “La signorina Euforbia maestra pasticciera” (Edizioni San Paolo 2014), ha vinto fra l’altro il Premio Andersen 2014 per il miglior libro 9-11 anni.

L’incontro di venerdì prossimo si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e per parteciparvi è necessaria la prenotazione presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”:

tel. 0571 906219;

mail biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

