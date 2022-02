'Mi trattava bene', spettacolo all'Orcio d'Oro

La mostra Colori in corso, della omonima scuola d’arte di Fucecchio, allestita all’Orcio d’Oro (via Augusto Conti, San Miniato), si chiude sabato 5 marzo alle 21, con repliche ogni mezz’ora, dello spettacolo “Mi trattava bene” del gruppo Sassi Sparsi, che collabora da tempo con la scuola diretta da Claudio Occhipinti, anche grazie a Sandra Spinelli, che fa parte di ambedue le formazioni, e del gruppo teatrale è anche regista.

Si tratta di una performance di grande interesse, intitolata “Mi trattava bene” che, come il titolo lascia ben intuire, parla della quotidianità della donna, in rapporto con l’altro genere, quello che “tratta bene”, ma magari in certi momenti non riesce a non esprimersi con la violenza.

Sono temi di grande attualità, ogni giorno più drammatici, quanto a conseguenze e a risultati. Il terribile “femminicidio”, che con scansione di ore e di minuti, sconvolge la nostra esistenza, non può lasciarci indifferenti. Anche vicino a noi, possono accadere fatti di violenza anche estrema, prova ne sono le storie avvenute negli ultimi anni, persino a pochi metri da casa nostra.

Ecco, dunque, che il teatro arriva ad occuparsene, un teatro naturalmente non gastronomico, un “teatro civile”, attento alle problematiche di oggi, di cui si potrà anche discutere in occasione delle performance di San Miniato, che a partire dalle 21 di sabato 5 marzo, andranno avanti fino ad esaurimento degli spettatori, proseguendo ogni mezz’ora, nel sempre più interessante Spazio dell’Orcio.

La serata è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di San Miniato.