Mostra del Chianti 2022, Montespertoli ufficializza le date

Mostra del Chianti 2022, Montespertoli rende note le date della 64esima edizione. Torna nel suo periodo tradizionale tra maggio e l'inizio di giugno e ha luogo, ovviamente, nel borgo del Chianti. Sarà dal 28 maggio al 5 giugno, l'apertura sarà alle 18 di sabato 28 maggio.

Come l'anno scorso la Mostra del Chianti sarà organizzata su 9 giorni e su due weekend, gli stand saranno migliorati per renderli più fruibili e lo spazio utilizzato sarà ampliato. Il palco degli spettacoli tornerà in piazza Machiavelli e ospiterà tanti e diversi momenti di intrattenimento e grande novità di quest'anno sarà la presenza dello stand del Consorzio Chianti Colli Fiorentini.

Rosso di sera è il sottotitolo che accompagnerà questa edizione tra le dolci colline dal profilo inconfondibile. Il vino, quest’anno, si veste elegantemente da sera, quando la voglia di stare in compagnia a sorseggiare un calice di rosso, di bianco oppure un rosé la fa da padrona ricercando quella spensieratezza che solo le temperature più miti regalano.

“L'edizione dello scorso anno è stato un momento di rinascita per la nostra festa, quest'anno torniamo alle origini dando continuità al progetto intrapreso” annuncia il sindaco Alessio Mugnaini. “La scelta di tornare a fine maggio è una scelta di tradizione che mira a rimettere ancora di più al centro della festa il Chianti di Montespertoli. Montespertoli è il cuore della DOCG Chianti e al suo interno vivono ben due sottozone, il Chianti Montespertoli e il Chianti Colli Fiorentini, e per entrambe quest’anno avremo delle interessanti novità da presentare durante la mostra”

"La mostra dello scorso anno è stata un successo e siamo felici di ripartire con nuovo slancio" aggiunge Filippo Conticelli, amministratore della società Placet che organizza la festa per il biennio 2021-2022.

Insieme alle aziende agricole non mancheranno le associazioni del territorio che renderanno la festa un luogo di accoglienza alla ricerca di sapori del passato. Quest’anno, infine, tornerà anche il luna park in piazzale Caduti dei Lager, portando così intrattenimento ai giovani ed ai più piccoli.

Il programma della festa verrà svelato nei prossimi mesi. Tutti gli aggiornamenti della Mostra del Chianti 2022 saranno sui social ufficiali.