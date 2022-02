Si cerca personale per il Centro di recupero cavalli Ihp di Montaione

IHP (Italian Horse Protection), la prima associazione italiana di tutela degli equidi, cerca personale da assumere per prendersi cura degli animali ospitati nel Centro di recupero di Montaione (Firenze): qui si trovano per lo più cavalli salvati dai maltrattamenti e dal macello che i Tribunali affidano a IHP in seguito ai sequestri.

"Quello di IHP è stato il primo Centro di recupero per cavalli maltrattati a ricevere l'autorizzazione ad operare da parte del ministero della Salute, nel 2009 – spiega il presidente Sonny Richichi -. Si tratta di animali che hanno molto sofferto, bisognosi di cure mediche e riabilitazione psicologica per tornare in una condizione di benessere ed equilibrio. Le condizioni ambientali del nostro Centro a Montaione offrono ai cavalli di vivere in una situazione simile a quella naturale: in gruppo e in ampi spazi aperti dove possono pascolare, stare insieme ai propri simili e sviluppare relazioni sociali. Perché è questo che dovrebbero fare i cavalli, non stare chiusi in box, allenarsi, correre nelle gare o addirittura essere macellati".

La persona che IHP sta cercando dovrà occuparsi – in collaborazione con gli altri membri dello staff - di accudire quotidianamente i cavalli, preparare e somministrare terapie e pastoni, oltre che di riordinare l'infermeria e i paddock.

Questi sono i requisiti del candidato:

- gestione di cavalli e altri equidi, in particolare anziani o con patologie;

- conoscenza approfondita dell'associazione e delle sue attività a livello nazionale;

- disponibilità a trasferirsi in loco;

- buone capacità relazionali e organizzative;

- flessibilità di orario.

Per candidarsi bisogna inviare una lettera di motivazione e il curriculum vitae via e-mail a: lavoro@horseprotection.it,

Fonte: IHP