Pavimentazione di piazza Grande, conclusa la riqualificazione

Si è conclusa la posa della nuova pavimentazione sul lato nord di piazza Grande, interessata nell’estate scorsa da un fenomeno di sollevamento innescato dalle repentine variazioni termiche ed igrometriche, che aveva comportato il distacco e il danneggiamento della pietra.

L’intervento di rimozione delle lastre danneggiate e di posa e ancoraggio della nuova pavimentazione, riguardante una superficie di 342 mq, era iniziato a gennaio ed è stato eseguito con particolari accorgimenti tecnici, tra i quali il ricorso a un sistema di giunti di maggiore spessore, per evitare il ripetersi del fenomeno.

Da oggi gli operai della ditta sono impegnati nella stuccatura, che richiederà ancora qualche giorno, sarà molto articolata e con l’impiego di malte speciali.

È comunque fondamentale che per almeno una ventina di giorni il passaggio sulla piazza rimanga interdetto, per far sì che l’incollaggio e la stuccatura abbiano modo di stabilizzarsi.

Per limitare i disagi, i tecnici del Comune hanno individuato con la ditta un passaggio pedonale, che sarà opportunamente segnalato.

I tecnici stanno inoltre verificando altri distacchi della pavimentazione nell’area posta tra la zona dell'intervento, il colonnato dei bar e l'edicola.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa