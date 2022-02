Piano strutturale intercomunale, all'Enriques di Castelfiorentino l’evento conclusivo

Disegnare il futuro del territorio insieme ai giovani! Affinché possano essere pienamente consapevoli, partecipi e protagonisti delle scelte che interessano la pianificazione urbanistica della Valdelsa Fiorentina. E’ con questo spirito che giovedì 10 marzo, nell’Auditorium dell’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino (ore 10-12) si svolgerà l’evento conclusivo di “Parteci-PIANO”, il percorso di partecipazione che si è tenuto in questi mesi nell’ambito della redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

Gli studenti potranno assistere all’incontro del 10 marzo sia in presenza (nell’auditorium) che da “remoto” (utilizzando le LIM dell’istituto), e la mattinata sarà aperta con uno spazio dedicato al loro contributo di rigenerazione urbana, nell’ambito del progetto “Strip: la strada si-cura”. All’iniziativa – dopo il saluto della dirigente scolastica (Barbara Degl’Innocenti) - interverranno i Sindaci della Valdelsa fiorentina (il Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, il Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, il Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi), i tecnici che stanno lavorando al nuovo documento (Ettore Ursini e Riccardo Breschi), Giulia Maraviglia (percorso partecipativo) e Chiara Scarfiello (Garante dell’informazione e della partecipazione)

Durante l’incontro verranno presentate e consegnate all’Amministrazione la sintesi delle indicazioni raccolte durante l’intero percorso.

L’evento è pubblico ma la capienza dell’Auditorium è limitata dalle nuove disposizione per il contenimento del contagio da Covid 19, per cui per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente form - https://forms.gle/GdyHZYStN39pv9tDA - e, nel rispetto della normativa vigente, esibire il Green Pass Rafforzato.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.

