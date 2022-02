Rosamimosa, la 35esima edizione tra Soffiano e Monticelli

Sabato 5 Marzo 2022 i rioni di Soffiano e Monticelli ospiteranno la 35° edizione di Rosamimosa, l’ormai storica corsa femminile organizzata dal gruppo sportivo Le Torri Podismo in collaborazione con Prosport, UISP, Artemisia Centro AntiViolenza e Quartiere 4.

L’edizione di quest’anno di Rosamimosa, da sempre attenta ai temi sociali, è intitolata “Donne in Corsa Contro la Violenza” e si rivolge a ragazze e donne di tutte le età che potranno scegliere tra la competizione sportiva di 8,5 km e la passeggiata ludico motoria di 5 km. La manifestazione partirà dall’Impianto sportivo B. Betti di Via del Filarete alle ore 16.00 di sabato 5 Marzo ma le iscrizioni, per evitare assembramenti, saranno possibili esclusivamente via mail (info@gsletorrifirenze.it) entro giovedì 3 marzo nelle modalità indicate dall’organizzatore.

“Il Quartiere 4 – dichiarano il presidente Mirko Dormentoni ed il Presidente della Commissione Sport e Politiche Giovanili Marco Burgassi – supporta convintamente questa corsa che, oltre a promuovere l’attività fisica con un percorso che attraversa anche lo splendido Parco di Villa Strozzi, è da sempre impegnata nel sociale ed a difesa delle donne e per favorire la loro partecipazione da protagoniste in tutti gli ambiti della nostra società. Promuoviamo la partecipazione di tutte le donne, non solo quelle residenti nel Quartiere, a testimonianza dell’importanza della corsa che è diventata ormai una “classica” per la città di Firenze e che quest’anno ribadisce il nostro convinto ‘No alla violenza di genere’. Invitiamo tutte le ragazze e donne a partecipare e contribuire alla riuscita di questa nuova edizione di Rosamimosa”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa