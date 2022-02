Serata in memoria di Riccardo Cioni al Sombrero per realizzare un murale

Al Sombrero di San Miniato si terrà una serata in ricordo di Riccardo Cioni, lo storico Dj Full Time scomparso qualche mese fa. Sarà un evento all'interno del tour nato per dedicare a Cioni un murale.

Sabato 5 marzo si alterneranno in consolle Vittorio L'Indiano, DJ Frau e Maxi Cioni in una speciale 'Fever Night' dal sapore retrò. Alle 20.30 si terrà una cena spettacolo solo su prenotazione, alle 22.30 spazio all'ingresso in discoteca.

Per info e prenotazioni contattare 3208962975 o 3384199372.