Stadio Franchi: firmata proroga utilizzo tra Comune e Fiorentina

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato di aver firmato a Palazzo Vecchio con il direttore generale Joe Barone la proroga per la convenzione tra il Comune di Firenze e Acf Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi. L’accordo varrà fino al 30 giugno 2023 ma sarà poi ancora rinnovabile in funzione dei lavori del Franchi.

Per quanto riguarda il restyling del Franchi, il sindaco ha ricordato che il 7 marzo sarà annunciato il vincitore del concorso internazionale per il restauro dello stadio ed entro il 31 marzo Comune e Fiorentina attiveranno uno tavolo di confronto tecnico per verificare gli accorgimenti tecnici e organizzativi che garantiscano un’esecuzione del restyling, il cui avvio è attualmente previsto entro il 31 dicembre 2023, che permetta l'utilizzo parziale da parte della Fiorentina delle strutture.