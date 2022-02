Tamponi rapidi alla Misericordia di Empoli, cambiano sede e orari

Ci sono alcune modifiche al servizio di tamponi antigenici rapidi effettuato dalla Misericordia di Empoli e rivolto alla cittadinanza.

Da oggi lunedì 28 febbraio, i tamponi non saranno più effettuati presso l'Ambulatorio mobile adiacente alla sede dell'associazione, ma esclusivamente presso gli Ambulatori Medici Specialistici dell'Arciconfraternita in Via Cavour 43/b a Empoli (Tel. 0571-534915) con il seguente orario: la mattina, dal lunedì al sabato, con orario 07:30 – 12:00; il pomeriggio del lunedì, martedì, mercoledì e venerdì con orario 17:00 – 19:00, il giovedì 15:00 – 17:00; la domenica pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00.

Per accedere al servizio, che rilascia la Certificazione Verde, non occorre prenotare né essere in possesso di richiesta medica.

Fonte: Misericordia di Empoli