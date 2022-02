Targa System a Firenze, 75 multe in una settimana

Resta alta l’attenzione della Polizia Municipale di Firenze sulla sicurezza stradale. La settimana scorsa il reparto Tecnologie di Supporto con l'ausilio del Targa System ha eseguito 9 posti di controllo in varie zone della città (via Senese, piazzale Galileo, via Generale dalla Chiesa, lungarno Aldo Moro, via del Filarete) anche in collaborazione con le pattuglie dei Reparti Territoriali e l’Autoreparto.

Controllati 5.103 veicoli con 75 sanzioni, tra cui ben 69 per mancata revisione statale (173 euro). Due le multe per irregolarità sulla copertura assicurativa del veicolo (866 euro): in un caso gli accertamenti della Polizia Municipale hanno rivelato un nuovo caso di assicurazione fasulla.

La proprietaria, residente in un comune della provincia, pensava infatti di essere in regola invece da una verifica presso la compagnia assicurativa è risultato che il contrassegno era contraffatto.

La donna nei prossimi giorni sporgerà querela presso la Polizia Municipale per truffa. Infine quattro verbali sono scattati rispettivamente per guida con patente scaduta dal 2015 (158 euro) e con patente non revisionata (168 euro con revoca), per guida senza documenti al seguito (42 euro) e per l’utilizzo del cellulare (165 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa