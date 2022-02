Torneranno in Marocco dopo l'espulsione due trentenni scoperti dalla polizia

La Polizia di Lucca ha espulso con accompagnamento al CPR di Torino 2 cittadini stranieri.

Negli ultimi 3 giorni due cittadini stranieri sono stati espulsi ed allontanati a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione, in particolare:

Un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio dello Stato, è stato accompagnato presso il CPR di Torino- Brunelleschi in quanto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Scarcerato nell’anno in corso, veniva indagato per lesioni personali, furto e porto abusivo di un taglierino in relazione a recenti fatti che hanno destato particolare allarme sociale per le modalità in cui le condotte sono state poste in essere.

Oltre ad essere già gravato da una condanna per rapina, lesioni, minaccia e resistenza a P. U. ed evasione (reiterate), nel suo curriculum criminale annovera numerose segnalazioni per false generalità, violenza sessuale, calunnia, oltraggio e reiterati episodi di violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Rintracciato da una volante il 22 febbraio, a seguito di un intervento per furto, è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura di Lucca, che ha avviato i provvedimenti espulsivi.

Inoltre analogo provvedimento è stato adottato a carico di un altro cittadino marocchino di 36 anni, gravato da reiterate condanne penali in materia di stupefacenti, che era stato fermato dalle Volanti a seguito di un normale controllo del territorio

Per entrambi è stato emesso un decreto di espulsione del Prefetto eseguito con ordine del Questore di accompagnamento al CPR di Torino.