Ucraina, Agrisolidarietà di Upa Siena: raccolta fondi, cibo e medicinali

Un sostegno immediato e concreto per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Così l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena chiama in campo la sua Onlus Agrisolidarietà attraverso cui ha attivato una raccolta fondi ed una raccolta di beni di prima necessità.

“E’ dovere di tutti noi aiutare la popolazione che attualmente si trova in una situazione precaria, dominata dal terrore e dalla disperazione; proprio per questo vi chiediamo di unirvi a noi, in questa missione di solidarietà per un paese gravemente colpito” sottolinea Upa Siena.

È possibile contribuire con un’offerta libera, effettuando un bonifico bancario al seguente Iban:

IT 27 P 01030 14206 000000523251 e inserendo nella causale “sosteniamo l’Ucraina” indicando il proprio nome, cognome e codice fiscale

Oppure è possibile fornire ogni tipo di beni di prima necessità: Alimentari a lunga conservazione; farmaci e medicinali per la popolazione e per i soldati che combattono (antidolorifici, antifebbrili, disinfettanti, siringhe 5/10 ml, guanti, bende, cerotti, salviette monouso e imbevute d'alcol, kit per trasfusioni di sangue, kit per conicotomia, termocoperte, insulina, lacci emostatici, kit base di pronto soccorso, novalis, paracetamolo, acido tranexamico, meloxicam, ciprofloxacina); indumenti per adulti e bambini; prodotti per l’igiene personale.

Altro materiale utile: candele, torce, batterie, radio Fm anche vecchie, vecchi telefonini a tastiera con caricabatteria.

La raccolta di quanto richiesto avviene presso la sede principale di UPA Siena, in Via Massetana Romana 50A Scala B, e in tutti gli uffici zona: Chiusi, Montalcino, Montepulciano, San Gimignano, Radda in Chianti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0577 533200 o inviare una mail a agrisolidarieta@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa