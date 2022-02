Via Montegrappa, 180 metri di strada da asfaltare a Poggibonsi

Affidato l’intervento di sistemazione per la seconda tranche di lavori via Montegrappa, già interessata nei mesi scorsi dall’asfaltatura di un primo tratto di strada. “Un’operazione di consolidamento che prosegue – dice l’assessore alle opere pubbliche Fabio Carrozzino – Nei mesi scorsi abbiamo completato un primo intervento di risanamento e adesso procediamo con questo ulteriore progetto che ci porterà a sistemare un altro tratto di questa strada, che è una delle arterie più importanti e trafficate del territorio, con l’intento di completare gradualmente tutta la via”.

Il progetto in questione, realizzato con uno stanziamento di 100mila euro disponibili in Bilancio, riguarda il secondo tratto di via Montegrappa tra via Diaz e via Martiri di Belfiore per una lunghezza complessiva di circa 180 metri. Un tratto che risulta ammalorato anche per la presenza di attraversamenti realizzati nel tempo dai vari gestori dei sottoservizi per interventi di manutenzione o nuovi allacci. Inoltre la strada è sottoposta a traffico piuttosto sostenuto e costante e presenta, in alcuni tratti, setolature ed avvallamenti.

Il progetto si focalizza sul risanamento del manto con tutte le operazioni necessarie alla formazione di un nuovo fondo in grado di aumentare la capacità portante del pacchetto stradale al fine di sopportare maggiormente i carichi. Il progetto è il proseguimento dell’intervento che ha riguardato via Montegrappa fino all’innesto con via Diaz nell’ambito del progetto che ha interessato la zona di largo Usilia, prima di tutto con il rifacimento dei marciapiedi che circondano il giardino, con la sistemazione dell’area a verde che ha visto anche l’inserimento di nuove alberature e piantine, e con il miglioramento del piano viabile laddove necessario.

Nel contesto del progetto anche via Montegrappa, da largo Usilia e fino a via Diaz, è stata interessata da un’operazione di ripristino del manto stradale preceduta da sanificazione del fondo e realizzazione di nuova fondazione.

“L’obiettivo – dice Carrozzino – è quello di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’intera area attraverso interventi di consolidamento realizzati sulla base di risorse che si rendono disponibili”. A seguito della stipula del contratto sarà definita la tempistica dell’avvio lavori.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa