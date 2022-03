Assolto da tutte le accuse l'ex sindaco di Pistoia Bertinelli

Riabilitazione completa per l'ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e induzione indebita perché "il fatto non sussiste".

Stessa felice sorte anche per l'ex assessore della sua giunta Tina Nuti e la ex dirigente comunale Maria Teresa Carosella.

Tutto era partito 5 anni fa quando erano state indagate presunte pressioni su funzionari del Comune di Pistoia per spazi e contributi alle associazioni oltre a contestare la selezione dei dirigenti comunali.

Il pubblico ministero aveva chiesto per l'ex sindaco l'assoluzione da tutte le accuse: dall'abuso d'ufficio per la nomina di un dirigente a tempo determinato e dall'accusa di induzione indebita perché in nessun episodio contestato era emerso, nel corso del dibattimento, il coinvolgimento di Bertinelli.

Per la ex dirigente Carosella, difesa dall'avvocato Francesco Ceccherini, il pm aveva chiesto l'assoluzione dall'accusa di abuso d'ufficio. Per l'ex assessore Nuti il pm aveva invece chiesto la condanna a un anno e due mesi per tentata induzione indebita in riferimento a due episodi.

Subito giunge la nota di soddisfazione da parte del Pd di Pistoia: "La comunità democratica pistoiese è felice della piena assoluzione per Samuele Bertinelli, come anche per Tina Nuti e Maria Teresa Carosella. La Giustizia ha fatto il proprio corso, ed ha confermato un giudizio su cui non abbiamo mai avuto dubbi: l'integrità ed onestà di Samuele. Ci stringiamo attorno a lui dopo questi anni di attesa, che si sono però risolti nel migliore dei modi. Una bella notizia per tutta la città, che conferma quanto i dirigenti del Partito Democratico siano persone serie ed oneste".

Bertinelli è stato sindaco fino al 2017, quando al ballottaggio con Alessandro Tomasi del centrodestra venne sconfitto.