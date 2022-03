Campionati Italiani Biliardo, Marcolin conquista la quarta prova a Bassa di Cerreto Guidi

Un momento della quarta prova FIBiS Challenge a Bassa di Cerreto Guidi (foto gonews.it)

Finale rocambolesco al CSB Bassa Marea di Cerreto Guidi dove Paolo Marcolin conquista la 4^ Prova FIBiS Challenge. Decisivo il successo su Riccardo Barbini in una finale che ha visto uno contro l’altro due grandi Atleti competere in un match finito 4-2.

A completare il podio della quarta prova insieme a Marcolin e Barbini sono stati Gaetano Romeo e Santi Caratozzolo. Da una parte Poalo Marcolin si è messo in luce con quattro successi consecutivi: su Iury Agnorelli nei sedicesimi (4-2), sul Campione del mondo in carica Ciro Davide Rizzo negli ottavi (4-2), su Pierluigi Sagnella nei quarti (4-3) e su Gaetano Romeo in semifinale (4-2).

Barbini, dall’altra, si è reso protagonista di un “percorso” di altissimo livello sin dalla prima fase del torneo nazionale, dove è riuscito a conquistare tre vittorie consecutive contro Simone Panconi, Michael Lunardi e Tommaso Capasso. Staccato il pass per la fase dei Nazionali Pro, non ha smesso di incantare. A farne le spese prima nei sedicesimi di finale è stato Andrea Quarta con il quale Riccardo ha ammesso di avere una sorta di ossessione ed ammirazione biliardistica, a seguire negli ottavi è toccato a Matteo Gualemi (4-0), nei quarti a Fioravante Vecchione (4-1) e, in semifinale, ha vinto alla “bella” per 4-3 contro il vice Campione del Mondo Santi Caratozzolo.

Un duplice percorso che ha portato i due campioni a competere in una finalissima ad alto contenuto tecnico. Nel primo set a scappare via nel punteggio è Barbini, abile a chiudere la partita con una serie di 4 ,14, 2,8,13 e 2 punti che vale il 67-31 finale. Nel secondo set è ancora Barbini a condurre il gioco, chiude con un parziale di 62 a 54. Nel terzo set è, invece, Marcolin che parte forte, riesce a rialzare la testa facendo suo il game con una raddrizzata da 16 punti che lo porta al punteggio di 62-19. La spinta psicologica della vittoria nel terzo set ha permesso a Marcolin di non sbagliare nulla e di chiudere l’incontro con il risultato finale di 4-2.

La quarta prova FIBiS Challenge ha fatto registrare momenti incredibili sia dal punto di vista sportivo che emozionale. Merito soprattutto dei circa 1000 atleti che hanno infiammato la competizione con le loro prestazioni e della formula del Challenge che regala incontri dall’esito per nulla scontato. Un plauso va a Riccardo Barbini che ha messo in scena una prestazione eccezionale, sbaragliando l’agguerrita concorrenza, ma anche a tutti quelli atleti che arrivati nella parte alta del tabellone hanno regalato al pubblico presente in sala e soprattutto a tutti gli spettatori di Billiard Channel momenti di grande biliardo. A Barbini si aggiunge il Master Alberto Forestieri che ha vinto un match dall’alto contenuto tecnico contro il leader della classifica provvisoria Michelangelo Aniello e a Odino Crepaldi che ha conquistato l’accesso alla terza fase dopo aver vinto ben sei incontri consecutivi e si è arreso solo ad un campione del calibro di Pierluigi Sagnella.

Cala così il sipario su una quarta prova che ha visto ancora una volta una grandissima partecipazione. Gli attori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento sono stati l’organizzatore, nonché Presidente del CSB Bassa Marea, Giovanni Yuan insieme al suo braccio destro Marco Marchi, il Presidente del Comitato Regionale FIBiS Toscana Emanuele Terzuoli, l’omologatore Giuseppe Cipolla con la sua ditta Italica biliardi presente nell’albo Omologatori della F.I.Bi.S. che ha allestito e curato al meglio i 14 biliardi presenti in sala, i direttori di gara Luciano Mattoni e Melania Navanzino che insieme a tutto lo staff arbitrale, giunto da tutta la regione, hanno lavorato intensamente garantendo il successo della prova. A contribuire, infine, allo spettacolo ci ha pensato il folto pubblico che da ormai cinque anni segue il canale ufficiale della Federazione Billiard Channel che si avvale della competenza e professionalità di Mirko Bianchi, Fabian Arlt, Tom Ruban e dai “soci” Nicola Biondi e Gianluca Nascimbene che danno “voce” alle dirette e che sono sempre più apprezzati da tutto il pubblico.

L’appuntamento ora è per il 26 marzo a Ragusa per il quinto capitolo di una stagione biliardistica sempre più emozionante.

Fonte: Ufficio stampa