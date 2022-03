Controlli anti spaccio a Pisa in zona stazione-Corso Italia: fermato un 22enne

Ieri gli agenti di polizia della Questura di Pisa, in sinergia con due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato provenienti da Firenze, hanno operato una serie di controlli, in particolare nella zona della Stazione Centrale e lungo l’asse di Corso Italia e aree limitrofe, mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità.

Sono state identificate 24 persone, controllati 8 veicoli e un esercizio commerciale. Durante il servizio è stato identificato un 22enne di origine rumena, scorto dagli agenti mentre in piazza Vittorio cercava di eludere in controllo, con a carico la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della provincia di Pisa,

Il medesimo giovane è stato accompagnato in Ufficio per la redazione degli atti da trasmettere in Tribunale in ordine alla violazione del divieto impostogli dal giudice.