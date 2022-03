Convocato il consiglio comunale di Montopoli: l'ordine del giorno

Lunedì 7 marzo alle ore 21:15 si terrà la riunione del consiglio comunale di Montopoli, in modalità di videoconferenza.

All'ordine del giorno, oltre alle comunicazione del sindaco e la nomina scrutatori, sono state inserite: approvazione dei verbali della seduta del 27 gennaio; convenzione tra i comuni di Montopoli in val d'Arno e Capraia e Limite per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale (approvazione); due mozioni presentata dal gruppo consiliare Montopoli del Cambiamento in data primo marzo 2022 aventi ad oggetto, la prima, censimento e regolarizzazione dei passi carrabili; la seconda, invece, valorizzazione e riconoscimento attuativo dei De.co (prodotti di denominazione comunale).

Inoltre, sarà discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare Democratici per Montopoli - Capecchi sindaco in data 28 febbraio avente ad oggetto solidarietà al popolo ucraino, condanna attiva dell'aggressione russa e del ricorso alla guerra come mezzo di regolazione delle controversie fra gli stati.