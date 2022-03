Dialogando con Alex Langer, lo spettacolo a Pescia per la tutela dell'ambiente

Alcune immagini del reading musicale "Provate a riparare il mondo! Dialogando con Alex Langer", scritto e interpretato da Walter Girardi Cattaneo e Federico Calandra, sabato scorso al Teatro Pacini di Pescia.

Un'occasione per riflettere sull'eredità di Langer in questi giorni in cui si riaffaccia lo spettro di una nuova guerra. Uno spettacolo emozionante che ha riproposto la potenza e la modernità del suo messaggio, attraverso letture e testimonianze.

La performance, molto apprezzata dal pubblico, si è conclusa con la lettura della seconda parte dell'art. 4 della costituzione: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Questo in definitiva è quanto Langer ha praticato con estrema dedizione e coerenza fino alla tragica morte e che riecheggia nelle sue ultime parole "Non siate tristi. Continuate in ciò che era giusto".

Gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità ed il Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio ringraziano il Comune di Pescia per il patrocinio concesso, il personale del teatro e tutti coloro che hanno partecipato.

Fonte: Il Consiglio Direttivo degli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità