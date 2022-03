Ecocentro di Barberino Tavarnelle: prima apertura domenicale

Mentre il servizio di raccolta rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale prosegue, arrivano altre novità a Barberino Tavarnelle.

Cambia l’orario di apertura al pubblico dell’Ecocentro comunale, ubicato in via Michelangelo (n. 25), dove è possibile conferire tutti quei rifiuti che non possono essere gestiti con raccolta domiciliare, con accesso anche la domenica. Nel dettaglio sarà possibile conferire recarsi all’Ecocentro al mattino (dalle 7.30 alle 13.30) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; nel pomeriggio (dalle 13.30 alle 19.30), invece, il giovedì ed il sabato. La prima domenica di apertura al pubblico sarà il 6 marzo; unico giorno di chiusura il martedì, a partire dall’8 marzo.

Inoltre, sarà incrementata la presenza dell’Ecofurgone, il mezzo attrezzato di Alia dove è possibile per le utenze domestiche consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”. Agli appuntamenti già attivi, si aggiungono da domani, 2 marzo, quelli del primo mercoledì del mese; l’Ecofurgone stazionerà, dalle 8.30 alle 10.30, al Monsanto e dalle 11.00 alle 12.30 a Tavarnelle presso il negozio Coop. Alia ricorda ai cittadini che possono gratuitamente utilizzare questo servizio per conferire: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori) e farmaci scaduti.

Ricapitolando, il territorio comunale è servito dall’Ecofurgone secondo il calendario che segue:

1° mercoledì del mese: Monsanto 08-10,30; Tavarnelle c/o Coop 11-12,30

3° giovedì del mese: Barberino 08-10,30; Marcialla 11-12,30

4° giovedì del mese: Tavarnelle 08-10,30; Sambuca 11-12,30

4°venerdì del mese: San Donato 08-10,30; Vico 11-12,30

Alia, ricordando che è possibile fino al 15 marzo prossimo prenotare la consegna del kit di raccolta chiamando il numero dedicato 055.0541027, invita gli utenti, per maggiori informazioni, a consultare il portale aziendale, la App Junker, oppure contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8,30-14,30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia - Ufficio stampa