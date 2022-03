Gialloblu trionfante, Abc recupera il match di Lucca

Colpaccio del Gialloblu Castelfiorentino che batte Montevarchi 57-55 nel recupero della nona giornata di andata.

Al PalaBetti è tornato a battere forte il cuore Gialloblu. Dopo la vittoria di sabato a Firenze, i ragazzi di Dario Chiarugi hanno fatto il bis in casa propria: a cadere , sul 57-55, è stato il Basket Montevarchi, seconda della classe. Due punti pesanti e importantissimi, dunque, per la truppa castellana che, nonostante le assenze che ancora pesano, ha dato una sonora scossa alla zona alta della classifica mantenendosi in piena corsa playoff. Una vittoria che serviva, tanto per la classifica quanto per lo slancio che concorre a dare ai gialloblu.

Che sarebbe stata una gara combattuta era nei pronostici della vigilia, e la conferma è arrivata nella prima frazione, scivolata via sul punto a punto (19-18 al 10′). Un equilibrio che è rimasto tale anche nel secondo quarto, con le squadre andate a braccetto fino all’intervallo: 31-29 a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti hanno provato a spostare l’inerzia di una gara fino ad allora senza un padrone e, con un parziale di 13-21, hanno tentato la fuga andando all’ultimo riposo sul +6 (44-50). Ma proprio nel momento più difficile, quando era necessario dare il tutto per tutto, è emerso l’orgoglio castellano: i gialloblu hanno alzato l’intensità in difesa e permesso agli ospiti di segnare soltanto cinque punti, annullando completamente il divario fino al testa a testa finale. Poi cuore e testa hanno fatto il resto.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET MONTEVARCHI 57-55

Parziali: 19-18, 31-29 (12-11), 44-50 (13-21), 57-55 (13-5)

Tabellino: Turini 11, Castellacci 8, Talluri J. 10, Caggiano 12, Marucci 5, Ciampolini 3, Buti 6, Talluri T. 2, Pratelli, Giotti, Pacisopi. All. Chiarugi.

Arbitri: Filipovic di Siena, Collet di Castelnuovo Berardenga.

Domani al PalaBetti il recupero della seconda giornata di ritorno tra Abc Solettificio Manetti e Basketball Club Lucca.

Si riparte. Dopo la sconfitta rimediata per mano dello Spezia Basket Club, l’Abc Solettificio Manetti torna in campo per provare a riprendere subito la marcia interrotta in Liguria con il terzo dei quattro impegni a distanza ravvicinata, nonchè primo dei due consecutivi al PalaBetti. Domani alle ore 21 arriva infatti il Basketball Club Lucca per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno (arbitri Rossetti di Rosignano Marittimo, Buoncristiani di Prato).

Una gara importante per riscattare immediatamente la sconfitta rimediata in volata domenica scorsa e dimostrare di non essere usciti dalla carreggiata. Ma non solo. In palio, infatti, due punti fondamentali per la classifica e per proseguire la rincorsa al quarto posto attualmente occupato dall’Olimpia Legnaia, a +2 dai gialloblu. Di fronte l’Abc troverà un roster che, a dispetto dell’attuale classifica, può contare su nomi importanti per la categoria, tra i quali spiccano giocatori del calibro di Barsanti, Benini, Burgalassi o Russo. Una squadra che, proprio nell’ultimo impegno termale in casa della Gema Montecatini, ha messo in difficoltà anche la capolista, che poi sul finale ha portato a casa la sfida per 82-73.

Nella gara di andata a Lucca, l’Abc di coach Paolo Betti si è imposta per 60-81 con una prestazione di grandissimo carattere. Ora è tempo di tornare a far battere il cuore gialloblu, e riprendere subito a correre.

Fonte: Abc Castelfiorentino