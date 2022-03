Il Prefetto di Firenze visita Empoli: "Dove c’è sviluppo, c’è coesione sociale"

Il Prefetto di Firenze Valerio Valenti ha fatto visita oggi, martedì primo marzo 2022, a Empoli incontrando il sindaco Brenda Barnini, insieme all’assessore alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini.

Dopo l’incontro in palazzo comunale la visita è proseguita in tre realtà importanti del settore industriale, economico e energetico: il Gruppo Sesa, l’azienda Pellemoda e la Enegan, a cui ha partecipato anche il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia.

Il Prefetto Valenti ha mostrato fin da subito grande interesse per il tessuto produttivo locale, complimentandosi per la vocazione produttiva di questo territorio e la virtuosa sinergia tra istituzioni e realtà imprenditoriali.

Numerosi gli argomenti affrontati nei vari colloqui avuti nelle tre aziende dove sono state illustrate lavorazioni, tecnologie, innovazioni e futuro.

"Questo territorio mi ha lasciato un’ottima impressione - ha spiegato il Prefetto Valerio Valenti – perché ci sono realtà produttive importanti. È mio costume conoscere le province per le quali io lavoro, non solo attraverso i rapporti con gli amministratori, i sindaci, ma anche attraverso quelli che sono gli incontri con le eccellenze produttive dei territori. E qui mi pare che di eccellenze ce ne siano e in vari ambiti. Stamattina ho visitato tre aziende, una nel settore dell’energia dove ci troviamo adesso, un’altra della moda e l’altra dell’ITC, information technologies. Mi pare di capire che ci sia sviluppo, ci sia ricchezza e lavoro e quindi coesione sociale e c’è un tessuto capace di rispondere alle minacce dei nostri giorni anche quelle della criminalità. Sono molto soddisfatto di vedere sindaci operosi come il sindaco di Empoli e quello di Vinci che è qui con noi, in questo modo si può operare e lavorare in maniera più serena e più fiduciosa. I tempi che ci attendono sono tempi difficili, stiamo per uscire da una pandemia e entriamo in un’altra fase difficile che è quella del conflitto in Ucraina.

Abbiamo bisogno di tenere unite le nostre popolazioni e riconoscersi non solo nei valori fondamentali della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, ma anche in un tessuto territoriale e sociale che sappia dare risposte e quindi il lavoro, il benessere e anche un qualcosa che non è misurabile ma che è fondamentale: la fiducia nel futuro. Affinchè i nostri figli possano rimanere a lavorare e oggi ho visto aziende che stanno dando tanto lavoro a tanti nostri concittadini".

Brenda Barnini ha aggiunto: "Ringrazio il Prefetto per la gradita visita che è stata l’occasione per fargli conoscere da vicino alcune delle realtà produttive del nostro sistema economico locale e per rafforzare un rapporto di collaborazione istituzionale indispensabile per servire al meglio le nostre comunità. Tanti sono stati gli argomenti del nostro confronto e non è mancata da parte del Prefetto Valenti l’attenzione al tema della sicurezza. Una visita davvero importante e cordiale che sono sicura sarà foriera di ulteriori occasioni di incontro e cooperazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa