Il sindaco di Montemurlo saluta la comandante dei vigili del fuoco

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha voluto ringraziare pubblicamente l'architetto Maria Francesca Conti che, dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato, è stata trasferita a La Spezia.

"Ringrazio la comandante Conti per l'impegno e la dedizione spesa in questi anni alla guida del Comando di via Paronese In numerose occasioni il Comune di Montemurlo ha avuto modo di collaborare con i vigli del fuoco, che sul territorio rappresentano un punto di riferimento indispensabile per la comunità e il tessuto produttivo. Ricordo la grande esercitazione dello scorso settembre, “Soccorso senza frontiere”, per la gestione dell'emergenza sanitaria e di protezione civile inclusiva per il soccorso e la ricerca di persone con disabilità neuro-cognitive e dello spettro autistico. Un'esperienza di grande valore che è stata resa possibile grazie alla disponibilità e all'attenzione verso queste tematiche della comandante Conti.

Inoltre, il nostro territorio negli ultimi mesi è stato interessato da alcuni incendi in ditte tessili, affrontati con prontezza e competenza dall'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del nostro territorio. La comandante Conti lascia dunque a Montemurlo un ottimo ricordo e sono certo che anche il nuovo comandante l'ingegnere Nicola Ciannelli, 55 anni, saprà portare avanti l'impegno della comandante Conti. Spero di incontrare presto Ciannelli per proseguire sulla strada della collaborazione nell'interesse dei cittadini di Montemurlo".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa