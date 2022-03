Imbrattato il monumento che ricorda le vittime del Moby Prince

E' stato imbrattato con una vernice spray il monumento in ricordo delle vittime del Moby Prince che si trova in Fortezza Nuova. Purtroppo non è la prima volta che l'opera viene danneggiata.

Il sindaco Luca Salvetti, non appena appresa la notizia si è recato sul posto per rendersi conto di persona del danno. Dure le parole di condanna del Sindaco: “Qualche stupido e ignorante oggi ha compiuto un atto ignobile che condanno a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera città. E' stato imbrattato con una scritta offensiva un simbolo di dolore. Ho immediatamente attivato gli uffici comunali affinchè sia inviata una squadra per ripulire la scultura”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa