Lettera minatoria alla consigliera Dell'Innocenti

“D'ora in poi guardati le spalle”. Sono alcune delle parole, insieme ad altre minacce e offese, contenute dalla lettera minatoria indirizzata a Michela Dell'Innocenti, consigliera comunale FdI di Massarosa. Dell'Innocenti era finita al centro di polemiche nelle scorse settimane per non aver letto in consiglio comunale il nome di un deportato ad Auschwitz in occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria.

La lettera, recapitata nella cassetta della posta dell'ufficio protocollo del Comune, è firmata con una stella a più punte.

"Un gesto meschino e che indubbiamente sarà denunciato alle autorità competenti - scrive Dell'Innocenti su Facebook -. È l'ultima di una lunga serie di minacce ricevute a seguito di una banale strumentalizzazione politica. Sicuramente non ho paura di voi e non mi fermerete".

Non si è fatta attendere la solidarietà del sindaco di Massarosa Simona Barsotti: "Respingiamo ogni atto e forma di violenza questi sono episodi intollerabili da condannare senza se e senza ma. Le minacce e le offese non possono e non devono far parte della dialettica civile e democratica su cui si fondano le nostre istituzioni".