Lineapelle, il bilancio del Consorzio Pelle Conciata al Vegetale

Finalmente il ritorno in presenza per Lineapelle e per tutti gli operatori del settore. Una fiera ancora condizionata dall’assenza forzata di alcuni mercati importanti, come quelli asiatici, ma che ha fornito spunti interessanti per comprendere le tendenze e le nuove opportunità.

Voglia di ripartire e reazione alle difficoltà del momento storico: si può riassumere così l’edizione 99 di Lineapelle per gli associati del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale presenti in fiera.

Eventi tecnici e sostenibilità. Il Consorzio, in collaborazione con ICEC – Istituto di certificazione per l’Industria Conciaria, ha proposto un talk a carattere tecnico intitolato "Il Disciplinare del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale" in cui sono stati analizzati e spiegati ai visitatori della fiera tutti i requisiti del nuovo Disciplinare di Produzione appena entrato in vigore e le garanzie che le concerie associate al Consorzio possono offrire ai propri clienti: origine e tracciabilità del grezzo, concia al vegetale, produzione in Toscana, conformità legislativa

ambientale, sociale, di salute e sicurezza.

Pezzi Unici – I volti di Lineapelle. Durante l’edizione di febbraio 2020 il Consorzio aveva organizzato il proprio stand come un set fotografico con fotografi professionisti che catturavano i volti, le espressioni, il mood dei visitatori, espositori ed autorità presenti in fiera. Dopo due anni di stop forzato finalmente i volti di Lineapelle sono tornati a popolare la fiera con la galleria fotografica di quegli scatti di autore esposti al Padiglione 15 nella mostra “Pezzi Unici – I volti di Lineapelle”.

Casaconcia - Radio. Non solo i volti, ma anche le voci: un’altra novità creativa portata a Lineapelle dal Consorzio è stata l’installazione di una postazione radio al proprio stand da cui trasmettere voci e sensazioni da Lineapelle. Durante i tre giorni di fiera sono stati intervistati diversi personaggi ed alcune conversazioni sono state trasmesse in diretta streaming sul canale facebook del Consorzio, tra cui Andrea Costanti della Fattoria Conti Costanti di Montalcino, Bianca e Iacopo Pianigiani dell’omonima azienda artigiana senese produttrice di borse realizzate esclusivamente a mano, Fabrizio Nuti e Fulvia Bacchi, rispettivamente Presidente e Direttore di UNIC - Concerie Italiane. Un’idea, quella della postazione radio, che ha destato curiosità e raccolto un buon successo e che magari potrebbe essere riproposta per renderlo un appuntamento fisso.

Fonte: Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale