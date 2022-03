Quattro anni fa la neve a Empoli e in Toscana, il ricordo per immagini

Ricorre oggi, nella giornata di Martedì Grasso, l'anniversario dei 4 anni dalla nevicata che imbiancò tutta la Toscana. Un evento che è rimasto in testa per la sua eccezionalità, a marzo si attende la neve in alta quota anche se la stagione sciistica è agli sgoccioli.

Ha nevicato anche questo 1 marzo 2022, ma non in Toscana. Il versante adriatico ha sperimentato la bianca coltre fino addirittura in Puglia. Per la Toscana oggi il sole splende ma per chi vuole rinfrescare la memoria in quella giornata dove tutto è stato più bianco trovate qui sotto un'ampia gallery, presa dall'articolo dell'epoca che trovate qui.