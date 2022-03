Pietre d’inciampo a Cerreto Guidi, Lazzeretto e Bassa: due giorni per la commemorazione

Iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig, le Pietre d’inciampo (in tedesco Stolpersteine) nascono per conservare, nelle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Le pietre d'inciampo sono state collocate in 26 paesi europei tra cui l'Italia. In Toscana aderisce al progetto anche il Comune di Cerreto Guidi. Martedì 8 e Mercoledì 9 Marzo verranno disposte nove “Pietre” a ricordare le nove persone che nel 1944 furono deportate dal territorio comunale di Cerreto Guidi nei lager nazisti.

“Nell’intento di perseguire il principio morale del “ricordare per non dimenticare”, nella seduta del Consiglio comunale del 27 Dicembre 2021- commenta il Vice Sindaco Paolo Feri- è stata votata all’unanimità l’adesione al progetto “Stolpersteine” (Pietre d’inciampo) proposto dalla sezione di Empoli di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati). Con “Stolpersteine” si vuole mantenere e tramandare una memoria“diffusa” sul territorio, dei deportati nei campi di concentramento nazisti nel marzo 1944,attraverso la collocazione di queste pietre sulla soglia di quella che fu l’ultima residenza di questi uomini catturati da nazi-fascisti perché “colpevoli” di essere antifascisti e mai più tornati a casa,uccisi in campo di concentramento”.

Il programma è diviso in due giornate. Martedì 8 Marzo alle ore 10,00, in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi, si svolgerà, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti, dei rappresentanti istituzionali, dell’ANED e della scuola, la cerimonia. Subito dopo, preceduta dalla lettura di alcuni brani degli studenti, inizierà a Cerreto Guidi la posa delle pietre in ricordo di Duilio Tosini,Ugo Talini, Duilio Cordelli e Giunio Morelli.

Sempre a Cerreto Guidi altre 3 pietre d’inciampo ricorderanno Mario Trotta, Carlo Vallini e Fortunato Terreni. Si tratta di giovani livornesi in quei giorni a Cerreto Guidi per motivi di lavoro. Per questo sarà a Cerreto Guidi anche l’assessore alla cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi. La seconda giornata, Mercoledì 9 Marzo, inizierà alle ore 10,00 in Piazza Enrico Berlinguer a Lazzeretto dove le autorità guidate dal Sindaco Simona Rossetti poseranno la pietra in ricordo di Galliano Lucarelli. Alle ore 11,00, a Bassa, davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta, la posa del’ultima pietra dedicata a Ugo Falcetti.

“Queste pietre- sottolinea il Sindaco Simona Rossetti- sono uno straordinario segno della memoria di queste persone e della loro drammatica storia. In questi anni l’Amministrazione comunale ha promosso commemorazioni, la presentazione di libri e numerose iniziative per tenere viva la memoria. Tutto ciò è comunque sempre poco rispetto all’importanza della vicenda e ai significati che porta con sé. E’ importante mantenere alta l’attenzione sul significato del ricordo e queste pietre servono a questo, ma è altrettanto importante riflettere sull’oggi, sull’importanza del costruire giorno per giorno una società di valori e di rapporti di pace”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa