Riabilitazione in Valdelsa, cambia il numero unico di prenotazione

E’ attivo da oggi lo 0571 878936, il nuovo numero unico di prenotazione per tutte le richieste di riabilitazione da effettuare nelle tre sedi territoriali della Valdelsa (Certaldo, Castelfiorentino e Montespertoli).

Il numero unico è attivo sia per prenotare percorsi di fisioterapia riabilitativa, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 10, sia per parlare con un operatore delle tre sedi per informazioni sui trattamenti già in corso.

In questa fase di transizione restano attivi i precedenti numeri 0571 878885 (sede di Certaldo) e 0571 705816 (sede di Castelfiorentino) da cui saranno deviate le chiamate al nuovo numero unico dedicato.

A questo link le informazioni sull’attività di riabilitazione territoriale.

Fonte: Asl Toscana Centro