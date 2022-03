Scuolabus, non si paga una mensilità a Cerreto Guidi

L'amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha deliberato l’esonero dal pagamento di una mensilità della retta per il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni delle scuole del territorio comunale.

In particolare è stato deciso una sorta di ristoro alle famiglie, in conseguenza del mancato utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte dei ragazzi che in media hanno fatto molti giorni di quarantena. Non ci sarà dunque il pagamento della mensilità del prossimo mese di Maggio per tutti gli utenti.

Non potendo, infatti, calcolare esattamente le assenze di ciascun alunno a causa delle quarantene e degli isolamenti avvenuti con tempistiche diverse, è stato stabilito di non far pagare la mensilità di maggio 2022.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa