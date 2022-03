"Rimuovete la statua di Putin": polemica a Vagli Sotto

C'è polemica in Garfagnana per una statua di Vladimir Putin. Si trova a Vagli Sotto, in provincia di Lucca. Lì è stata installata nel 2019 all'interno di un 'Parco dell'onore e del disonore' dove sorgono statue nate per valorizzare il marmo di zona. Ci sono personaggi positivi come Gregorio De Falco affiancati a 'figure del disonore' come Francesco Schettino. In mezzo c'è anche il leader russo Putin.

Enzo Coltelli, segretario del PD di Vagli, ha puntato il dito sulla statua e a mezzo stampa ne ha chiesto la rimozione, a maggior ragione dopo l'attacco dell'Ucraina da parte della Russia. Voluta dall'ex sindaco Mario Puglia - attualmente consigliere di maggioranza - si trova in una posizione neutra tra la parte dell'onore e del disonore.

Lo stesso Puglia ha risposto su Facebook: "Ha aperto una polemica sterile. Ha creato uno spot turistico che già da ieri ha portato centinaia di visitatori alla statua. Precisiamo che la scultura non è all'interno del parco dell'onore, ma arredo urbano con molti altri personaggi di livello mondiale, facenti parte del parco del marmo di Vagli".