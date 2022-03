'Ti racconto Firenze…' con le donne che hanno lasciato un segno

In occasione della Giornata Internazionale della Donna che ricorrerà il prossimo 8 marzo, le guide turistiche di Confguide Confcommercio, insieme al gruppo Terziario Donna Confcommercio Firenze, vogliono omaggiare le donne della storia fiorentina con un calendario di visite guidate per dare il giusto riconoscimento alle tante donne che con il loro pensiero e le loro azioni hanno lasciato un segno importante nella storia fiorentina.

Donne che hanno cambiato il corso della storia restando nell’ombra oppure diventando celebri, donne che seppero guadagnarsi fama e rispetto già in vita, ma anche donne raccontate, immaginarie e fantastiche.

Le proposte sono tante e tutte molto interessanti. Si potrà scegliere tra itinerari ispirati alla condizione femminile nella Firenze romana oppure nella civiltà etrusca, passeggiate alla scoperta delle sante e delle beate più venerate in città o alla scoperta del linguaggio segreto dei gioielli femminili attraverso le opere presenti agli Uffizi. Ma si potrà anche conoscere da vicino le donne che Firenze ricorda attraverso le sculture in pietra o le tombe in Santa Croce, allungare l’orecchio in un salotto fiorentino per sapere di cosa si parlavano nei circoli femminili, capire cosa c’entrano le donne fiorentine del Rinascimento con quel profumo che tanto ci piace, e tanto altro ancora.

Il programma completo delle visite è consultabile on line accedendo dal banner in home page sul sito di Confcommercio Firenze ( https://confcommercio.firenze.it/ ) o direttamente sul portale GimmeGuide, cercando la pagina “Ti racconto Firenze” ( https://www.gimmeguide.net/account/Confguide_F_24/ ). Cliccando sull’immagine di copertina di ciascuna visita si potranno leggerne descrizione e informazioni utili per procedere con la prenotazione, scegliendo se pagare online o direttamente alla visita.

L’iniziativa prende il via in un momento difficile per tutti, come sottolinea la presidente di Confguide Confcommercio nazionale Paola Migliosi: “I drammatici avvenimenti di questi giorni hanno sconvolto le nostre coscienze. Dopo due anni di pandemia il mondo che ci apprestavamo a riaccogliere, l’Europa che tanto abbiamo atteso in questi mesi, anni, deve parare i colpi di una guerra illogica, senza senso, come sono del resto tutte le guerre. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa, che con semplicità racconta le vite e i pensieri di tante donne della nostra storia, possa essere una piccola luce per illuminare questo momento così buio e ridarci fiducia nel genere umano, ricordandoci che l’uomo, la donna nel nostro caso, è capace di fare grandi e bellissime cose”

“Abbiamo condiviso questa iniziativa con le nostre guide turistiche, forti della constatazione dell’importanza del ruolo della donna nella storia della nostra città - sottolinea la presidente del gruppo fiorentino Terziario Donna Confcommercio Chiara Lazzarini – questa iniziativa rappresenta un’occasione in più per parlare di donne e portare ancora una volta l’attenzione sull’importanza della donna nella società e sul ruolo strategico della partecipazione attiva delle donne alla vita lavorativa, sociale, culturale del nostro Paese. Anna Maria Luisa De Medici, Eleonora De Toledo, Lucrezia Tornabuoni, solo per nominare alcune tra le più celebri nella nostra storia locale, ma sono state tante le figure femminili che hanno lasciato un segno, a volte anche senza fare clamore e restando nell’ombra. Senza perdersi nella retorica auto-celebrativa, questa iniziativa ci racconta, ancora una volta, che dove ha lavorato una donna resta sempre un segno concreto, una crescita, uno sviluppo”.

Fonte: Ufficio stampa