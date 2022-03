Ucraina, votato all'unanimità ordine del giorno dal Consiglio di Montelupo

Il Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino vota all’unanimità un ordine del giorno sull’invasione del Ucraina da parte della Russia, presentata dal “Partito Democratico”.

Piena convergenza ieri sera di tutti membri del Consiglio Comunale sull’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico in merito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e approvato all’unanimità anche da “Montelupo nel cuore” e “Montelupo è partecipazione”.

Nel documento si esprime la la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa.

Si richiede al Governo italiano, agli Stati membri dell’Unione Europea e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi, mantenendo sempre la Pace quale orizzonte unico ed irrinunciabile e privilegiando la diplomazia ed il dialogo come mezzi primari per la risoluzione del conflitto affinché l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Nello stesso tempo il Consiglio si impegna a promuovere iniziative di solidarietà a favore dei cittadini Ucraini e a promuovere azioni finalizzate a ribadire l’importanza della pace.

Chiede alla Giunta a farsi promotrice, sotto un coordinamento europeo, nazionale e regionale, di un sistema di accoglienza dei profughi ucraini mettendo a disposizione strutture e risorse sul territorio dell’Empolese – Valdelsa.

"Mi sembra davvero importante che la mozione sia stata votata all’unanimità, ciò rispecchia una comunanza di valori di fondo e un rifiuto netto della guerra come soluzione a qualsiasi controversia. La diplomazia e la pace sono l’unica possibilità. Quando c’è una guerra chi ne paga il prezzo più grande è sempre e comunque la popolazione, sono i civili: ciò non è umanamente tollerabile. Inoltre, inevitabilmente, presto ci troveremo a fronteggiare l’arrivo e l’accoglienza dei profughi dalle zone di guerra ed è importante avere un approccio condiviso e impegnarsi in maniera coordinata a livello di Unione" afferma il sindaco Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa