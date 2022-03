Uniti per la Pace, folla a Certaldo solidale con l'Ucraina

Ieri pomeriggio si è svolta la manifestazione Uniti per la pace, promossa dall'amministrazione comunale di Certaldo con la collaborazione delle associazioni locali, presenti con le loro inconfondibili divise.

In tanti, di ogni età, non hanno voluto mancare l'appuntamento con il presidio cittadino a fianco del popolo ucraino in una piazza Boccaccio pronta a ribadire la ferma condanna per la guerra e il desiderio, fortissimo, di pace.

Un messaggio affidato a cartelli e bandiere ma anche a tanti palloncini dei colori della bandiera ucraina e anche agli interventi di chi ha preso la parola, con emozione e determinazione: oltre al sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, sono intervenuti il parroco certaldese, don Rolando Spinelli, il console onorario Alessandro Signorini, i rappresentanti dei Comuni dell'Empolese Valdelsa presenti e della comunità ucraina

"Anche a Certaldo la piazza si è colorata dei colori della Pace. Tutte le associazioni, i sindacati, le categorie, tanti cittadini e comunità straniere.

Tutte le generazioni unite sotto un unico grido: Si alla Pace e No alla guerra. Solidarietà al popolo ucraino che sta soffrendo per un attacco ingiustificato e violento", ha commentato il primo cittadino.